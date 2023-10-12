



Координатор по делам похищенных - семьям: работаем в трех направлениях

Координатор по делам похищенных и пропавших без вести, бригадный генерал запаса Галь Хирш обратился к семьям.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.



"Дорогие семьи, во время боевых действий мы работаем по трем основным направлениям: 1. Оперативно-разведывательная работа; 2. Формирование общей картины ситуации; 3. Правительственная помощь семьям похищенных и пропавших без вести", - сообщил Хирш.

