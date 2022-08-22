



Контуры соглашения о морских границах с Ливаном



Израильские СМИ сообщают о том, что соглашение о морских границах с Ливаном будет “вот-вот” подписано.



Военный обозреватель 12-го канала израильского ТВ Нир Двори сообщает о том, что в рамках соглашения Израиль уступит Ливану “определенную территорию в глубине моря”, а Ливан в обмен уступит часть морского пространства, на которое он претендует, в непосредственной близости от прибрежной полосы.



Газета Маарив пишет, что ливанские представители сказали следующее: "Мы близки к подписанию соглашения и проинформировали об этом американского посредника Амоса Хохштейна”.



Сообщения о возможном достижении соглашения прозвучали на фоне “ультиматума” лидера Хизбаллы Хасана Насраллы, который требует, чтобы вопрос о границах был урегулирован до середины сентября.



Ожидается, что в ближайшие дни Хохшейн встретится с с президентом Лвана Мишелем Аюном, премьер-министром Наджибом Микати и спикером парламента Набилем Берри.



Хохштейн заявил: “Я надеюсь вернуться из Ливана с соглашением”.