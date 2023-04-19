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Контролер "Ликуда" пригрозил потребовать отставки Нетаниягу: ему ответили
19.04.2023 21:00 Алина Груднева

Контролер "Ликуда" пригрозил потребовать отставки Нетаниягу: ему ответили

Внутренний контролер "Ликуда" адвокат Шай Галили пригрозил потребовать отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта, если будет принято решение об отставке Пинхаса Идана с должности главы Управления аэропортами.

Он сказал, что потребует "санкций" в отношении Нетаниягу и Галанта, если будет принято решение о введении "санкций" в отношении Идана, который требовал прекращения законодательного процесса в рамках правовой реформы.

В "Ликуде" ему ответили, что он "не имеет полномочий", чтобы повлиять на решение партийного суда.

"Единственное, что он может решать, это пить ли ему утром чай или кофе", - ответили в "Ликуде", отметив, что из-за конфликта интересов после его участия в праймериз он не может занимать должность контролера.
 

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