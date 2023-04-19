



Контролер "Ликуда" пригрозил потребовать отставки Нетаниягу: ему ответили

Внутренний контролер "Ликуда" адвокат Шай Галили пригрозил потребовать отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта, если будет принято решение об отставке Пинхаса Идана с должности главы Управления аэропортами.



Он сказал, что потребует "санкций" в отношении Нетаниягу и Галанта, если будет принято решение о введении "санкций" в отношении Идана, который требовал прекращения законодательного процесса в рамках правовой реформы.



В "Ликуде" ему ответили, что он "не имеет полномочий", чтобы повлиять на решение партийного суда.



"Единственное, что он может решать, это пить ли ему утром чай или кофе", - ответили в "Ликуде", отметив, что из-за конфликта интересов после его участия в праймериз он не может занимать должность контролера.

