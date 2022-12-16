



Контроль над Иудеей и Самарией: Нетаниягу и "Ликуд" противоречат друг другу

Биньямин Нетаниягу заявил, что он сохранит за собой право принятия окончательных решений в Иудее и Самарии в рамках соглашения с крайне правыми, однако позже признал, что его контроль не будет полным.



В соответствии с коалиционным соглашением партия Нетаниягу "Ликуд" согласилась передать контроль над гражданскими делами в Иудее и Самарии, такими как строительство поселений, новому министру обороны.



В отдельном соглашении с "Оцма Иегудит" "Ликуд" одобрил передачу МАГАВ из ведения Центрального командования ЦАХАЛа под юрисдикцию нового министерства национальной безопасности, которое должен возглавить лидер ультраправой партии Итамар Бен-Гвир.



В четверг, в интервью саудовской телекомпании "Аль-Арабия", Нетаниягу спросили об этих коалиционных сделках и предупреждении уходящего министра обороны Бени Ганца о том, что они приведут к краху безопасности в Иудее и Самарии.



"Я не передавал ключевые полномочия в Иудее и Самарии, совсем нет. На самом деле все решения буду принимать я и министр обороны, и это фактически прописано в коалиционном соглашении", — сказал Нетаниягу.



Однако после интервью "Ликуд" выступил с "разъяснением", в котором говорится, что Нетаниягу имел в виду "полномочия по обеспечению безопасности, которые будут в его руках и руках министра обороны", а не соглашение с "Религиозным сионизмом" о гражданской администрации, над которой ультраправая партия намерена получить контроль.



Нетаниягу еще не выбрал члена "Ликуд" в качестве следующего министра обороны, хотя ожидается, что им станет депутат Кнессета Йоав Галлант, отставной генерал ЦАХАЛа.