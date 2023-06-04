



Контрнаступление требует тишины: Минобороны ничего объявлять не будет

Министерство обороны Украины не будет объявлять о начале контрнаступательных действий на фронте. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анны Маляр.



"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", - написала Маляр.



Контрнаступление украинских воинов



Украинское политическое и военное командование неоднократно заявляло о подготовке наших воинов к контрнаступлению с целью продолжения освобождения территорий Украины от российских оккупантов.



Сначала ожидалось, что контрнаступление состоится уже весной. В то же время предполагалось, что активные бои все же могут продолжиться летом. Как отмечал министр обороны Алексей Резников, ожидания могут быть переоценены в мире, поскольку союзники рассчитывают на следующий большой успех.



Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что танки должны обеспечить огневую мощь и силу наших защитников, а также сыграть решающую роль в долгожданном контрнаступлении.



Между тем по словам президента Владимира Зеленского, наши воины уже готовы к контрнаступательным действиям, однако неизвестно, когда именно они начнутся.