Консультации с Герцогом: у Нетаниягу уже 63 рекомендации
Фракция Оцма Йехудит порекомендовала президенту Ицхаку Герцогу кандидатуру Биньямина Нетаниягу для формирования правительства.
Консультация состоялась днем, 10 ноября.
Как сообщалось ранее, в резиденцию президента лично прибыл глава фракции Итамар Бен-Гвир.
Таким образом, Нетаниягу получил уже 63 рекомендации. Раунд переговоров с президентом завершится завтра, 11 ноября. После этого Герцог скажет, кому поручит сформировать правительство.
Отметим, что Яира Лапида рекомендовала лишь Еш Атид, получившая в Кнессете 24 мандата.
Между тем, сегодня депутаты от Яадут А-Тора Ицхак Гольдкнопф, Яаков Ашер, Ури Маклев и Меир Поруш рекомендовали вручить мандат на формирование правительства Нетаниягу.