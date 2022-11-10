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Консультации с Герцогом: у Нетаниягу уже 63 рекомендации
10.11.2022 17:10 Алина Груднева

Консультации с Герцогом: у Нетаниягу уже 63 рекомендации

Фракция Оцма Йехудит порекомендовала президенту Ицхаку Герцогу кандидатуру Биньямина Нетаниягу для формирования правительства.

 
Консультация состоялась днем, 10 ноября.
 
Как сообщалось ранее, в резиденцию президента лично прибыл глава фракции Итамар Бен-Гвир.
 
Таким образом, Нетаниягу получил уже 63 рекомендации. Раунд переговоров с президентом завершится завтра, 11 ноября. После этого Герцог скажет, кому поручит сформировать правительство.
 
Отметим, что Яира Лапида рекомендовала лишь Еш Атид, получившая в Кнессете 24 мандата.
 
Между тем, сегодня депутаты от Яадут А-Тора Ицхак Гольдкнопф, Яаков Ашер, Ури Маклев и Меир Поруш рекомендовали вручить мандат на формирование правительства Нетаниягу.

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