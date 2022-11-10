



Консультации с Герцогом: у Нетаниягу уже 63 рекомендации

Фракция Оцма Йехудит порекомендовала президенту Ицхаку Герцогу кандидатуру Биньямина Нетаниягу для формирования правительства.

Консультация состоялась днем, 10 ноября.

Как сообщалось ранее, в резиденцию президента лично прибыл глава фракции Итамар Бен-Гвир.

Таким образом, Нетаниягу получил уже 63 рекомендации. Раунд переговоров с президентом завершится завтра, 11 ноября. После этого Герцог скажет, кому поручит сформировать правительство.

Отметим, что Яира Лапида рекомендовала лишь Еш Атид, получившая в Кнессете 24 мандата.

Между тем, сегодня депутаты от Яадут А-Тора Ицхак Гольдкнопф, Яаков Ашер, Ури Маклев и Меир Поруш рекомендовали вручить мандат на формирование правительства Нетаниягу.