



Консула Израиля в Нью-Йорке вызвали в Иерусалим из-за комментариев о реформе

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир был вызван в Иерусалим, чтобы прояснить комментарии, которые он сделал на прошлой неделе, выразив свое недовольство предложенной судебной реформой в Израиле.

“Я глубоко обеспокоен направлением, в котором сейчас движется страна”, – сказал Замир на ужине по сбору средств перед сотнями участников. “Если вы хотите иметь национальный дом и хотите быть домом для всех, вы действительно должны быть демократичными”.

Замир был назначен на эту должность нынешним лидером оппозиции и политическим союзником Яиром Лапидом.