



Константин Развозов: "Мы будем бороться с несправедливостью"

На конференции по поддержке алии министр туризма Константин Развозов резко прокомментировал оскорбительные намерения будущего правительства, направленные против новых репатриантов:



"Никто не должен забывать, что наше государство построено репатриантами: Израиль – страна алии. Мы никому не позволим оскорбительные обобщения, не позволим считать всех репатриантов гоями. Эти оскорбления появляются в СМИ, становятся газетными заголовками, их читают наши дети. Мы не должны допустить, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта. Когда солдат-репатриант с оружием в руках защищает страну, когда спортсмен-репатриант приносит этой стране победы мирового уровня, никто не спрашивает, какой у него процент еврейской крови. Страна приветствует тех, кто ей служит, отдает силы и знания, чтобы она развивалась и процветала. Недостаточно отрастить бороду, чтобы устанавливать здесь свои законы. Мы будем бороться с несправедливостью и религиозным засильем".