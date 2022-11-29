



Соперник Трюдо обещает перенести посольство Канады в Иерусалим

Депутат Пьер Пуаливр, лидер Консервативной партии Канады и официальной оппозиции в парламенте, пообещал на этой неделе, что, если он будет избран премьер-министром, он примет меры для переноса посольства Канады из Тель-Авива в Иерусалим.



Пуаливр выступил в палате парламента в Оттаве с Хаимом Сильверстайном и Раном Ишаем из ассоциации “Если я забуду тебя”, ведущей политику сохранения Иерусалима как единой столицы Израиля.



Лидер консерваторов заявил: “В ходе предвыборной кампании я говорил, что признаю Иерусалим столицей Израиля, а сегодня как глава оппозиции, лидер Консервативной партии и действующий член парламента, повторяю и говорю ясно и недвусмысленно: Иерусалим – столица Израиля, и когда меня изберут премьер-министром Канады, я прослежу, чтобы посольство было переведено из Тель-Авива в Иерусалим”.



Предыдущий председатель Консервативной партии Эрин О'Тул также взял на себя аналогичное обязательство относительно переноса посольства Канады в столицу, если его партия придет к власти.



В 2017 году, когда Ассамблея ООН приняла резолюцию против переноса посольства США в Иерусалим, возражали только девять членов (включая США и Израиль), 128 проголосовали за и 35 воздержались. Канада была среди стран, которые воздержались.