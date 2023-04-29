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Конкурент Эрдогана намерен поддерживать экономические отношения с РФ
29.04.2023 13:33 Наталья Богинская

Конкурент Эрдогана намерен поддерживать экономические отношения с РФ

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае победы будет поддерживать экономические отношения с Россией, даже если "мы не считаем верным, чтобы Владимир Путин нападал и оккупировал Украину".

Политика, которую считают главным конкурентом действующему президенту Реджепу Эрдогану, цитирует газета Financial Times.

Турция, как известно, не присоединилась к западным санкциям против Москвы.

Кылычдароглу уже критиковал антироссийский подход в мире и пообещал, что Турция в случае его победы продолжит претендовать на роль посредника между Киевом и Москвой.

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