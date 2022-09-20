



Конгрессвумен Рашида Тлаиб снова обвиняет Израиль в апартеиде

Член Палаты представителей США Рашида Тлаиб снова обрушилась с критикой на Израиль в недавнем интервью для "Аль-Джазира".



Как сообщает "Аруц Шева", Тлаиб обвинила Израиль в политике апартеида по отношению к палестинцам. Также конгрессвумен сказала, что не видит, как решение арабо-израильского конфликта, основанное на сосуществовании двух государств, может работать, и заявила, что США должны изменить свою политику в отношении Израиля.



"Мы продолжаем говорить, что у нас будет решение с двумя государствами, и все, что мы видим, - это полная противоположность. Сейчас у нас апартеид. Я не знаю, как мы этого добьемся. Я не знаю, как мы делать это, когда мы продолжаем отделять сообщества друг от друга", - заявила Тлаиб.



