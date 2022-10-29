



Конгрессмен США сравнил украинцев с "пушечным мясом": в МИД ответили

Американский конгрессмен Полл Госар сравнил украинцев с "пушечным мясом", вызвав критику своим высказыванием.

"Мир видел достаточно смертей и разрушений между Россией и Украиной, но западные страны, похоже, безразличны к использованию украинцев как пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации", - сказал конгрессмен.

В ответ спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова Госар неприемлемыми.

"Сравнение украинцев с "пушечным мясом" со стороны члена Конгресса США Пола Госара абсолютно неприемлемо. США хорошо известны ценности, за которые борется украинский народ – свободу, демократическое развитие, верховенство права и уважение прав человека. Ставить под вопрос поддержку Украины – давать Путину зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии", - возмутился он.

По словам Николенко, предстоящие выборы в США не должны превращать американских политиков "в оторванных от реальности популистов".

"Выборы проходят, а международный авторитет, подорванный манипулятивными заявлениями о войне России против Украины, остается. Убеждены, что высказывания отдельных конгрессменов не повлияют на продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США", - добавил спикер МИД.