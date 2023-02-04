



Конгресс Перу отклонил законопроект президента Болуарте о досрочных выборах

Конгресс Перу в пятницу вечером отклонил законопроект президента Дины Болуарте о переносе выборов на 2023 год, проигнорировав главное требование демонстрантов, протесты которых потрясли страну в последние недели.



Болуарте представила законопроект о переносе выборов на октябрь 2023 года в среду, чтобы успокоить протестующих. Разрозненный политически Конгресс неоднократно не мог согласовать собственный законопроект после нескольких недель политической борьбы.



Комиссия Конгресса рассмотрела законопроект президента в пятницу днем, но отложила его по техническим причинам еще до того, как он дошел до обсуждения. Теперь он не может быть рассмотрен снова до июля, когда начнется новый законодательный год.



Досрочные новые выборы были ключевым требованием протестующих с тех пор, как бывший левый президент Педро Кастильо был свергнут и заключен в тюрьму в декабре после попытки незаконно распустить Конгресс.



Восемь недель антиправительственных протестов привели к гибели 48 человек в ходе столкновений между демонстрантами и силами безопасности, в основном на юге Перу.



Конгресс уже согласился перенести выборы, первоначально запланированные на 2026 год, на 2024 год, но это не остановило протесты.



Один законопроект о назначении выборов в этом году правой партией "Народная сила" в среду провалился после того, как несколько дней переговоров за закрытыми дверями не привели к консенсусу.



Peru Libre, партия Кастильо, представила отдельный законопроект о досрочных выборах и не имеющем обязательной силы референдуме по новой конституции, но в четверг вечером он был отклонен.



Другие законопроекты о проведении выборов все еще находятся на законодательном уровне, но ни по одному из них не было достигнуто консенсуса.

Протестующие по всему Перу заблокировали шоссе поваленными деревьями, валунами и шинами, захватили региональные аэропорты и сожгли здания, нарушив движение грузового транспорта, бизнес и работу некоторых ключевых медных рудников.

