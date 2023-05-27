



Конгресс Перу объявил президента Мексики персоной нон грата

Конгресс Перу проголосовал за то, чтобы объявить президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора персоной нон грата за его неоднократные комментарии относительно внутренних дел страны, пишет АР.



Декларация была одобрена Комитетом по международным отношениям 65 голосами против 40.



Депутат-консерватор Мария дель Кармен Альва указала, что заявления Лопеса Обрадора являются "нарушением принципа невмешательства" во внутренние дела других стран.



Мексиканский лидер открыто поддержал свергнутого президента Педро Кастильо, который был смещён Конгрессом после того, как в декабре 2022 года попытался распустить законодательный орган. Через несколько часов вице-президент Дина Болуарте была приведена к присяге как новый лидер Перу.



Лопес Обрадор часто критиковал президента Болуарте, называя её "узурпатором", "фальшивкой" и "незаконной".



Несколько дней назад Болуарте объявила о своем отказе уступить ему пост президента Тихоокеанского альянса. Членами торгового блока являются Чили, Колумбия, Мексика и Перу, и страны ежегодно меняют свое временное председательство.



Президент Мексики заявил на пресс-конференции, что "благодарен" тому, что его объявили персоной нон грата.



"Большое спасибо. Большое спасибо за то, что вы объявили меня персоной нон грата, потому что мне было бы плохо, если бы эти законодатели и дама, которая держит власть, давали мне награды или аплодировали мне", — сказал он.



Лопес Обрадор стал вторым президентом, объявленным персоной нон грата правительством Болуарте после президента Колумбии Густаво Петро, что не позволяет им ступить на перуанскую землю.