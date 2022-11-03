



Конфликт в Тыграе в Эфиопии: достигнуто перемирие





В гражданской войне в Эфиопии была достигнута неожиданная сделка: обе стороны согласились прекратить двухлетний конфликт, который привел к тысячам смертей и предупреждениям о голоде. Африканский союз назвал это новым "рассветом", сообщает информационное агентство AFP.



Соглашение между правительством Эфиопии и тыграянскими силами должно позволить возобновить поставки гуманитарной помощи.



По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 90% жителей северного Тыграя нуждаются в продовольственной помощи.



Около трети детей региона страдают от недоедания.



Хотя это крупный прорыв, к нему будут относиться с некоторой осторожностью.



Это не первое прекращение огня в конфликте — предыдущее было нарушено в августе, всего через несколько месяцев после того, как обе стороны взяли на себя обязательства.



Однако на этот раз договоренности пошли дальше. Эфиопские правительственные чиновники и представители Народно-освободительного фронта Тыграя подписались под планом разоружения и восстановления важнейших услуг, включая поставки гуманитарной помощи.



"Эфиопия имеет только одну национальную силу обороны", — говорится в совместном заявлении. НФОТ сделал большую уступку - разоружить, демобилизовать и реинтегрировать боевиков в федеральную армию.



Премьер-министр Абий Ахмед назвал соглашение "монументальным" и обязался его выполнять.



Бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, выступавший посредником в заключении соглашения после недели переговоров в Южной Африке, заявил, что это только начало мирного процесса.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что это "долгожданный первый шаг, который, как мы надеемся, может принести некоторое утешение миллионам мирных жителей Эфиопии, которые действительно пострадали во время этого конфликта".



Тыграй был отрезан от внешнего мира на протяжении большей части последних двух лет: в больницах заканчивались лекарства, были отключены электричество, телефон и банковские услуги, а также интернет.



Обе стороны обвиняются в зверствах, в том числе в этнических чистках и сексуальном насилии.



В некоторых из самых серьезных злоупотреблений обвиняют эритрейские войска, сражающиеся вместе с правительственными войсками, и некоторые с осторожностью отмечают, что Эритрея не была представлена ​​на переговорах.



Война началась почти два года назад, в тот день — 4 ноября 2020 года — когда силы, верные партии власти в Тыграе, Народно-освободительному фронту Тыграя (НОТФ), захватили военные казармы, что побудило эфиопскую армию захватить регион.



Это последовало за разрывом отношений между правительством и НФОТ, которые доминировали во всей Эфиопии в течение двух десятилетий, пока премьер-министр Абий Ахмед не пришел к власти в 2018 году.

