



Конфликт обостряется: Юридический советник против увольнения главы Почты Израиля

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара считает, что увольнение министрами главы Почтовой компании Израиля создает юридические трудности, и вряд ли будет представлять интересы правительства в БАГАЦе по этому вопросу.



Такой шаг обостряет противостояние между системой правосудия и правительством, многие члены которого выступают за увольнение юридического советника.



Увольнение в прошлом месяце председателя Почтовой компании Израиля Мишаэля Вакнина вызвало резкую критику со стороны директора Управления государственных компаний Михаль Розенбаум.



Розенбаум и Почтовая компания, которая находится в процессе приватизации, считают увольнение Вакнина политически мотивированным, чтобы позволить министру связи Шломо Кари и министру регионального сотрудничества Давиду Амсалему “назначить в совет директоров службы чиновников, лояльных правительству”.



БАГАЦ отказался выдать судебный запрет на увольнение Вакнина, но распорядился, чтобы правительство представило свой ответ на петицию к среде, 9 августа.

Министерство юстиции провело в воскресенье, 6 августа, совещание для обсуждения петиции, сообщив, что окончательное решение еще не принято, но ожидается, что Бахарав-Миара не станет представлять министров из-за ее возражений против увольнения Вакнина.



Розенбаум обвинила Амсалема в том, что он осуществляет “незаконные и политические назначения в десятках государственных компаний”, что привело к конфликту, в ходе которого министр неоднократно пытался отстранить от должности главу Управления государственных компаний.



Амсалем обратился с просьбой к комиссару государственной службы Дэниелу Хершковитцу, обвинив Розенбаум в “агрессивном и неуважительном” поведении и утверждая, что она “не подчинялась его приказам и издевалась над сотрудниками”.

