



Конец спокойной жизни ШАБАСа. Следующий шаг Бен-Гвира приведет к взрыву



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир хочет восстановить контроль над тюрьмами.



Самер Синджилави, активист ФАТХа, предупреждает: "Это соломинка, которая сломает спину верблюда. Помните, что я вам говорю. Если Бен-Гвир осуществит свои планы в отношении палестинских заключенных, начнется война".



Только на прошлой неделе министр Бен-Гвир посетил тюрьму Нафха и постановил, что в каждом крыле будет развеваться израильский флаг, шесть заключенных будут находиться в камере, а посещения членов Кнессета будут сокращены. С этими указаниями, кажется, заключенные могут жить, но намерение нового министра - возродить выводы комитета Катави, которые были сформированы в 2018 году. Реализация их может уже сейчас сотрясти почву под крыльями тюрьмы.



Отставной генерал Шломи Катаби, возглавляет комитет по условиям содержания заключенных службы безопасности. Он предупредил: "Государство покупает мир. В краткосрочной перспективе это хорошо, оно добивается мира, и все проходят свой срок службы в ШАБАСе нормально, без лишних потрясений. С другой стороны, в долгосрочной перспективе здесь создается активная, энергичная организационная инфраструктура, которая может породить саботажную деятельность как внутри, так и за пределами тюрьмы".



"Здесь, в стенах тюрьмы, была создана своего рода автономия", - продолжил Катаби. "Активная автономия, которая планирует терроризм, вступает в прямой контакт с внешним миром, очень активна". Побег заключенных из тюрьмы Гильбоа - это результат этой автономии на самом деле. Так что в некоторых местах это имитация тишины. Это не то, к чему мы должны стремиться, мы должны стремиться к сдерживанию".



В тюрьмах на протяжении десятилетий существовали четкие договоренности между ШАБАСом и заключенными. В рамках этой экстерритории происходит организационное объединение, существуют отдельные отделения для ФАТХ и ХАМАС, с четкой организационной иерархией, и, прежде всего, заключенные сами распоряжаются своей жизнью, от уровня питания до внутреннего наказания. Взамен - ШАБАС получает спокойствие.



Однако уже на этой неделе тюремная служба начала перемещать заключенных между тюрьмами, чтобы нанести вред находящимся в них организациям и ослабить их. Среди 70 заключенных, которые будут переведены, есть и тот, кто отбывает пять пожизненных сроков - Марван Баргути, который впервые после семи лет заключения покидает почти родной дом - тюрьму Хадарим - в пользу тюрьмы Нафха.



И на этом дело не заканчивается. В ближайшем будущем планируется переселить многие сотни, а может быть, и больше людей. Одним из толчков к этому шагу, решение о котором было принято еще до вступления Бен-Гвира в должность, стал побег из тюрьмы Гильбоа. Но на территориях уже планируют ответ. Активист ФАТХа Синджилави утверждает, что "25 марта во всех тюрьмах будет объявлена голодовка".



"Руководство ХАМАСа не сможет позволить своему руководству умереть от голода в тюрьмах, будут выпущены ракеты из Газы", - продолжает Синджилави. "История показывает, что есть чувствительные точки, если Израиль приближается к ним, всегда происходит взрыв - мечеть Аль-Акса и заключенные. Именно оголенный нерв может вызвать взрыв".