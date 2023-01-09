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Конец бардаку с загранпаспортами? Распоряжение министра Дери
09.01.2023 12:42 Аркадий Бочаровский

Конец бардаку с загранпаспортами? Распоряжение министра Дери


Сегодня, 9 января,  министр внутренних дел Арье Дери поручил генеральному директору своего ведомства провести комплексную проверку  сбоев в выдаче паспортов и удостоверений личности, наносящих серьезный ущерб гражданам страны.

“В рамках проверки изучить поведение властей, причины их существования и решения”.

Министр поручил генеральному директору своего аппарата представить результаты проверки в десятидневный срок. Об этом заявил сегодня утром на слушаниях в комитете внутренних дел Кнессета заместитель министра внутренних дел депутат Моше Арбель.

Председатель комитета по внутренним делам Кнессета   депутат Яаков Ашер срочно созвал комитет для обсуждения бесконечных очередей на выдачу загранпаспортов в МВД. 

"Государство не может не предоставлять услугу своим гражданам", - сказал председатель комитета.

Он также пообещал, что комитет будет продолжать следить за кризисом и реализацией решений.

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