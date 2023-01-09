



Конец бардаку с загранпаспортами? Распоряжение министра Дери



Сегодня, 9 января, министр внутренних дел Арье Дери поручил генеральному директору своего ведомства провести комплексную проверку сбоев в выдаче паспортов и удостоверений личности, наносящих серьезный ущерб гражданам страны.



“В рамках проверки изучить поведение властей, причины их существования и решения”.



Министр поручил генеральному директору своего аппарата представить результаты проверки в десятидневный срок. Об этом заявил сегодня утром на слушаниях в комитете внутренних дел Кнессета заместитель министра внутренних дел депутат Моше Арбель.



Председатель комитета по внутренним делам Кнессета депутат Яаков Ашер срочно созвал комитет для обсуждения бесконечных очередей на выдачу загранпаспортов в МВД.



"Государство не может не предоставлять услугу своим гражданам", - сказал председатель комитета.



Он также пообещал, что комитет будет продолжать следить за кризисом и реализацией решений.