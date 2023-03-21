



"Конец 30-летнего рабства БАГАЦа". Митинг в Явне в поддержку реформ



300 человек приняли вчера участие в митинге в поддержку правовой реформы, состоявшемся в Явне. На митинге, проходившем в районе "Наот Шамир", выступили Даниэла Вайс из движения Нахала, Матан Пелег, председатель Им Тирцу, доктор Мордехай Кейдар" и другие.



Митинг был организован общественным активистом и жителем города Коби Йосовым и при поддержке десятков жителей, полностью на основе добровольчества без участия политических или экономических партий.



Председатель форума Шапира Гали Бат Хорин сказала: "Последние тридцать лет правительством в Израиле было диктаторское правление БАГАЦа. Как и любое тоталитарное правительство - он контролирует все правительственные министерства через "юридических советников" и через свою неограниченную власть в СМИ, он контролирует механизмы принуждения таким образом, что может преследовать любого, кто выступает против правительства".



Председатель движения Нахала Даниэла Вайс во время митинга сказала: "Эта реформа - центральное предвыборное обещание людей из национального лагеря, данное более чем 2,3 миллионам граждан, которые массово пришли на избирательные участки и решительно проголосовали за этот шаг". Реформа была сформулирована за два десятилетия министром Левиным, который хочет восстановить здравомыслие и равновесие в трех властных структурах после "нетрадиционного" государственного переворота, как точно определил его Аарон Барак, переворота, совершенного в темноте. Я укрепляю руки министра Левина, Симхи Ротмана и премьер-министра Нетаниягу, которые не сдаются перед проявлениями анархии и презренной терминологией, которая звучит на демонстрациях и стала привычной: гражданские восстания, включая призыв отказаться от уплаты налогов и отказаться от службе в резерве".