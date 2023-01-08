



Кондолиза Райс: Время не на стороне Украины

“Владимир Путин по-прежнему нацелен на то, чтобы вернуть всю Украину под контроль России или, если это не удастся, уничтожить ее как жизнеспособную страну. Он считает, что его его мессианская миссия – восстановить Российскую империю, и, как много лет назад заметил Збигнев Бжезинский, не может быть Российской империи без Украины”, – написали в колонке для The Washington Post экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс и бывший министр обороны страны Роберт Гейтс.



“Мы оба неоднократно имели дело с Путиным, и мы убеждены, что он считает, что время на его стороне: что он может измотать украинцев и что единство США и Европы и поддержка Украины в конечном итоге распадется и расколется”, – пишут политики.



“Для Путина поражение не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России. Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы захватить остальную часть украинского побережья Черного моря, контролировать весь регион Донбасса, а затем двигаться на запад”, – считают Райс и Гейтс.



Авторы статьи полагают, что “военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от Запада – в первую очередь, от Соединенных Штатов. В нынешних обстоятельствах любое соглашение о прекращении огня оставит российским силам сильную позицию для возобновления вторжения, когда они будут готовы. Это неприемлемо”.



По мнению политиков, “единственный способ избежать такого сценария для Соединенных Штатов и их союзников, – срочно предоставить Украине резкое увеличение военного снабжения и возможностей – достаточное, чтобы сдержать возобновление российского наступления и позволить Украине отбросить российские силы на восток и юг”.