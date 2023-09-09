



Кондолиза Райс: Путина шокировал ответ Запада на войну в Украине

Экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс заявила в интервью программе ВВС Newsnight, что после президентских выборов 2024 года американская администрация продолжит поддержку Украины вне зависимости от того, кто возглавит Белый дом. Возглавляющая в Стэнфордском университете Гуверовский институт войны, революции и мира, Райс рассказала о том, что в момент аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе в 2014 году “многие в американской администрации считали, что будущее Украины в НАТО – и именно в этом направлении нужно работать”.



“Возможно, создание своеобразной “нейтральной зоны” в Украине было ошибкой”, – признала эксперт. “Но должна сказать, что ответ, который Путин получил со стороны Запада на полномасштабное вторжение, его наверняка шокировал. Потому что на этот раз и Америка, и Европа ответили очень серьезно”.



“Я действительно думаю, что он шокирован”, – повторила она в ответ на сомнения ведущего, отметив, что “Путин мыслит имперскими категориями”.

По ее мнению, заявленные российским лидером претензии по поводу угрозы, которую представляет для России НАТО, – лишь прикрытие истинной цели Кремля. Свою историческую роль Путин видит в восстановлении Российской или, скорее, Советской империи."



“В какой-то момент его просто ослепила мания величия”, – резюмировала Райс. “И он окончательно потерял возможность просчитывать последствия своих поступков”.



На прямой вопрос о том, как долго продлится американская поддержка Украине, профессор Райс выразила уверенность, что помощь Киеву со стороны США “уж точно не иссякнет” после президентских выборов 2024 года.



“Кто бы ни занимал пост президента США – сейчас или в будущем – он, конечно, может попробовать апеллировать к усталости американцев от глобальных конфликтов, Мол, пусть этим уже займется, наконец, кто-нибудь другой!” – полагает экс-глава Госдепартамента. “И я думаю, что в конечном итоге любой президент США, который займет такую позицию, окажется у американцев очень непопулярным”.