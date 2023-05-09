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Концерн Rheinmetall хочет делать танки и системы ПВО на территории Украины
09.05.2023 19:28 Раиса Вовк

Концерн Rheinmetall хочет делать танки и системы ПВО на территории Украины

Крупнейший в Германии изготовитель оружия Rheinmetall хочет в будущем производить танки, системы противовоздушной обороны и боеприпасы в Украине. Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, передает Handelsblatt.

"Предпринимаются попытки заключить некоторые соглашения о сотрудничестве и создании совместных предприятий с украинскими компаниями в ближайшие недели", - сказал Паппергер.

Речь идет о совместных предприятиях по автомобильным системам, ПВО и боеприпасам.

"Таким образом, мы даем Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавил глава Rheinmetall.

По его словам, инвестиции в новые заводы будут исходить от украинского государства. По его словам, инвестиции в новые заводы будут исходить от украинского государства.

В качестве конкретного примера он привел известный план строительства основных боевых танков Panther в Украине. Он считает, что в ближайшие десять лет спрос со стороны Украины на подобные вооружения будет очень высоким.

Напомним, что германский концерн Rheinmetall уже подготовил концепцию строительства танкового завода в Украине.

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