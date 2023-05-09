



Концерн Rheinmetall хочет делать танки и системы ПВО на территории Украины

Крупнейший в Германии изготовитель оружия Rheinmetall хочет в будущем производить танки, системы противовоздушной обороны и боеприпасы в Украине. Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, передает Handelsblatt.



"Предпринимаются попытки заключить некоторые соглашения о сотрудничестве и создании совместных предприятий с украинскими компаниями в ближайшие недели", - сказал Паппергер.



Речь идет о совместных предприятиях по автомобильным системам, ПВО и боеприпасам.



"Таким образом, мы даем Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавил глава Rheinmetall.



По его словам, инвестиции в новые заводы будут исходить от украинского государства. По его словам, инвестиции в новые заводы будут исходить от украинского государства.



В качестве конкретного примера он привел известный план строительства основных боевых танков Panther в Украине. Он считает, что в ближайшие десять лет спрос со стороны Украины на подобные вооружения будет очень высоким.



Напомним, что германский концерн Rheinmetall уже подготовил концепцию строительства танкового завода в Украине.