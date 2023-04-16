



Компромисс: в комитете по назначению судей не будет ни политиков, ни судей

В ходе закулисных переговоров по поводу комитета по назначению судей было выдвинуто компромиссное предложение, согласно которому в состав комитета не войдут политики и судьи. Информация об этом была опубликована КАН Бет.



Согласно компромиссному предложению, политики и судьи будут сами выбирать своих представителей в комитет, каждый от своего имени, в соответствии с определенными критериями. Однако коалиция по-прежнему будет иметь право выбирать большинство представителей.



Наиболее острый спор вокруг правовой реформы касается состава комитета и вопроса о том, сколько в нем будет судей и сколько политиков. Согласно предложению, например, коалиция и оппозиция смогут выбирать членов комитета из разных категорий - академиков, исследователей, судей в отставке, авторитетных юристов и т.д.