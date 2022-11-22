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Компромисс: Арье Дери станет "супер-министром"
22.11.2022 06:47 Аркадий Бочаровский

Компромисс: Арье Дери станет "супер-министром"


Коалиционные переговоры с ШАС были приостановлены вечером 21 ноября в связи с внезапным ухудшением состояния духовного лидера партии, раввина Шимона Адани . Но этому предшествовало то, что, похоже, стало сдвигом в переговорах по формированию правительства.

После нескольких дней кризиса в отношениях с партией религиозного сионизма Биньямин Нетаниягу дважды встречался с Бецалелем Смотричем, а председатель ШАС Арье Дери присутствовал на второй встрече.

ШАС сделали  предложение, на которое Дери еще не дал  ответа. Согласно предложению Дери  будет одновременно исполнять обязанности министра внутренних дел и министра транспорта. Это возмутило членов партии  Яадут А-Тора. Там заявили, что в таком случае они потребуют портфель министра по делам  религий. 

Вчера утром Оцма Йехудит Итамара Бен- Гвира также была возмущена из-за намерения Ликуда не отдавать ей пост министра по делам Негева и Галилеи. Вместо него партии собираются предложить  портфель министра  сельского хозяйства.
 

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