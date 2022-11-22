



Компромисс: Арье Дери станет "супер-министром"



Коалиционные переговоры с ШАС были приостановлены вечером 21 ноября в связи с внезапным ухудшением состояния духовного лидера партии, раввина Шимона Адани . Но этому предшествовало то, что, похоже, стало сдвигом в переговорах по формированию правительства.



После нескольких дней кризиса в отношениях с партией религиозного сионизма Биньямин Нетаниягу дважды встречался с Бецалелем Смотричем, а председатель ШАС Арье Дери присутствовал на второй встрече.



ШАС сделали предложение, на которое Дери еще не дал ответа. Согласно предложению Дери будет одновременно исполнять обязанности министра внутренних дел и министра транспорта. Это возмутило членов партии Яадут А-Тора. Там заявили, что в таком случае они потребуют портфель министра по делам религий.



Вчера утром Оцма Йехудит Итамара Бен- Гвира также была возмущена из-за намерения Ликуда не отдавать ей пост министра по делам Негева и Галилеи. Вместо него партии собираются предложить портфель министра сельского хозяйства.

