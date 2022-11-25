



Компоненты иранских БПЛА указывают на нарушение санкций

Иран использует иностранные компоненты, материалы и технологии для создания своих беспилотников, несмотря на международные санкции против него, говорится в новом всеобъемлющем отчете Conflict Armament Research CAR об использовании иранских беспилотников в России, опубликованном в среду.



В отчете CAR задокументировано обследование одного БПЛА Shahed-131, двух Shahed-136 и одного Mohajer-6. Вскрытие БПЛА подтвердило сообщения о том, что Россия использует иранские беспилотники для вторжения в Украину.



По данным CAR, используемые Россией иранские БПЛА представляют собой “значительный скачок в аппаратной части” по сравнению с беспилотниками, ранее использовавшимися на Ближнем Востоке. Модернизация оборудования связана с компонентами высокого класса, которые производятся за пределами Ирана, в том числе в США.



Вскрытие БПЛА показало, что они сделаны “из компонентов, произведенных компаниями из Азии, Европы и США”. Установлено, что 82% производителей этих элементов расположены в США. Большая часть компонентов, нарушающих санкции, произведена в течение последних трех лет.



В отчете представлена теория, что иранская программа БПЛА основана не только на внутренних производственных возможностях, как считалось до сих пор. Некоторые компоненты, обнаруженные при вскрытии беспилотников Shahed-131 и Shahed-136 CAR, квалифицируются как предметы ограниченного использования в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.



CAR предполагает, что Иран “смог обойти действующие режимы санкций и добавил больше возможностей и устойчивости своему оружию”.



Уже установлено, что в иранских беспилотниках, которые Россия использовала во время войны в Украине использованы инфракрасные линзы израильского производства, наряду с более чем 200 другими компонентами из США, Европы и других союзных стран.