



Компания Gadiv оштрафована на 800 тысяч долларов за утечку токсинов в море

Министерство охраны окружающей среды оштрафовало компанию Gadiv Petrochemical Industries на 2,9 миллиона шекелей (800 000 долларов США) за допущение утечки канцерогенных и загрязняющих веществ из труб на сушу и в Средиземное море.



Министерство заявило, что инцидент, произошедший в январе 2019 года, противоречит разрешению на использование токсинов на заводе и Закону об опасных материалах.



Материалы оказались летучими органическими растворителями, в том числе бензолом, который, как известно, является канцерогенным, толуолом и ксилолом.



Gadiv является частью нефтехимического конгломерата Bazan, расположенного в Хайфском заливе на севере Израиля в одном из самых густонаселенных районов страны.



Нефтеперерабатывающий завод Bazan импортирует сырую нефть для производства ряда нефтепродуктов (дистиллятов) для промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Дочерние предприятия производят продукцию от битума для дорожных покрытий до парафинов, масел, смазочных материалов и полимеров.



И Bazan, и его дочерние компании, в том числе Gadiv, неоднократно подвергались штрафам за загрязнение окружающей среды.



