



Компании дочерей Путина получили рекордную прибыль за год войны, — СМИ

Компании, которые, как утверждаются, принадлежат дочерям президента РФ Владимира Путина Екатерине Тихоновой и Марии Воронцовой за год полномасштабной войны России против Украины заработали боле 1,2 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить".



Сообщается, что впервые в истории прибыль фирм превысила 1 млрд рублей. К примеру, "Новая медицинская компания" ("Номеко"), принадлежащая Воронцовой, в 2022 году смогла заработать 855 млн рублей. Фирма занимается проектами в области ядерной медицины, а также принимает участие в создании многофункционального медицинского комплекса в Ленинградской области России.



По словам журналистов, в 2019 году деятельность компании была убыточной. В 2022 году "Номеко" выкупила клиники "СОГАЗ Медицина", где лечат наемников ЧВК "Вагнер". Дочерняя компания "Номеко управление" — заработала еще 7 млн рублей.



В материале также говорится, что фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), принадлежащий Екатерине Тихоновой, в 2022 году заработал 265 млн рублей. Пять дочерних компаний, которыми владеет фонд, в прошлом году смогли заработать еще 26 млн рублей.



Сообщается, что НИР занимается исследованиями в сфере нефтедобычи, геологии, биотехнологий и химии. Тихонова там занимает должность гендиректора.



