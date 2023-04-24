



Коммунизм поднял голову: На выборах в Австрии зафиксирован невиданный результат

Австрийская коммунистическая партия KPÖplus добилась огромных успехов на выборах в Зальцбурге, показав лучший результат в регионе со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Euractiv.



На выборах в федеральной земле Зальцбург в воскресенье KPÖplus заняла четвертое место с результатом 11,7% голосов – невиданный показатель для политической силы за многие десятилетия. А в самом городе Зальцбург партия заняла второе место с 21,8% согласно результату без голосования по почте.



"Нам удалось убедить тех, кто уже не знает, за кого голосовать", – прокомментировал успех ведущий кандидат от коммунистов Кай-Михаэль Данкль в воскресенье вечером.



Во время избирательной кампании молодой коммунистический кандидат продвигал вопросы доступного жилья, что является острой проблемой, особенно в Зальцбурге.



Крайняя правая Партия свободы FPÖ заняла второе место, а правоцентристская Австрийская народная партия ÖVP получила первое место, необходимое для создания коалиции.



Результат ÖVP едва превысил 30% – это довольно низкий показатель по сравнению с 37,8%, полученным партией на последних выборах в Зальцбурге в 2018 году. FPÖ получила 25%, на 7% больше по сравнению с предыдущим голосованием. Эти результаты позволят двум политическим силам сформировать коалицию.



Данкль отметил, что KPÖplus будет стремиться стать конструктивной оппозицией.



В то же время левоцентристская Социал-демократическая партия SPÖ понесла незначительные потери, заняв третье место с 18%, а “Зеленые” получили 8%. Социал-либеральная партия NEOS получила 4,1% – меньше необходимого порога.



Федеральные выборы в Австрии запланированы на осень следующего года, поэтому выборы в Зальцбурге стали важным тестером настроений в стране, где опросы общественного мнения проводятся редко.