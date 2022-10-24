



"Коммунистическая монархия" - Си Цзиньпин укрепляет свою власть

В воскресенье, 23 октября, после ХХ съезда Коммунистической партии Китая, Си Цзиньпина утвердили на должности лидера страны на третий пятилетний срок, внеся соответствующие поправки в Конституцию.



Си Цзиньпин представил новый Постоянный комитет Политбюро, высший руководящий орган Китая, состоящий исключительно из лояльных сторонников, закрепив за собой "место самого влиятельного правителя страны со времен Мао Цзэдуна".



Во время речи глава КНР сказал, что "мировое развитие нуждается в Китае" и заявил о цели "большого омоложения китайской нации", для чего нужно "поглощение Тайваня".



Си обновил состав П8олитбюро, избавившись от выдвиженцев предыдущих лидеров страны.



В Китае также началась показательная борьба с оппозицией. Предшественник Си, Ху Цзиньтао, руководивший страной с 2003 по 2013 год, который сидел в президиуме съезда Коммунистической партии Китая, был под руки выведен из зала. Судя про видеозаписи, для 79-летнего Ху это стало неожиданностью, и он вначале не хотел покидать свое место. О причинах произошедшего не сообщается.



Китай времен Ху Цзиньтао был иной страной, нежели при Си Цзиньпине. Ху опирался на принцип коллективного руководства и балансировал между разными фракциями в Политбюро. В эпоху Ху Китай открывался внешнему миру и все терпимее относился к внешним идейным влияниям.



В избранный на съезде новый состав ЦК КПК не попали, в частности, Ли Кэцян и Ван Ян, которые считаются поборниками либерализма в экономике.



Отмечается, что в 2023 году, Си Цзиньпин планирует провести в парламенте Китая, Всекитайском собрании народных представителей, голосование о назначении его Председателем КНР на третий срок. До Си, со времени Дэн Сяопина, в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту, но в 2018 году оно по инициативе нынешнего лидера страны было отменено.



Происходящее, можно назвать персонификацией власти в руках Си Цзиньпина, как это было с Мао Цзэдуном. Фактически в Поднебесной утвердилась диктатура Си или неограниченная "коммунистическая монархия".



Вопрос продолжительности триумфа Си Цзиньпина зависит от того, как будет развиваться ситуация в Китае до следующего съезда Компартии, в частности, с его экономикой и политикой по COVID-19, а также от того, как власти будут проводить внешнюю политику.



Что же касается войны с Тайванем, то эксперты предполагают, что Китай попытается вторгнуться на остров. Так, в своем докладе товарищ Си произнес фразу о том, что КНР должна готовиться к региональным войнам. И Си Цзиньпин подчеркивает, что Китай не отказывается от применения вооруженной силы в отношении Тайваня.