Новости » Политика
Комментарий МИД Израиля о теракте в Тунисе
10.05.2023 17:35 Алина Груднева

Комментарий МИД Израиля о теракте в Тунисе

Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало ночной теракт на острове Джерба в Тунисе, в результате которого погибло уже пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.

"Этой ночью на острове Джерба в Тунисе в результате инцидента с применением огнестрельного оружия погибли люди. По данным МИД, среди погибших были двое двоюродных братьев-евреев, один из них - гражданин Израиля", - сказано в сообщении.

Уточняется, что израильское внешнеполитическое ведомства находится в контакте с членами семей погибших и готово при необходимости оказать помощь другим израильтянам.

"Более подробная информация будет предоставлена позже", - отметили в МИД.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы