



Комментарий МИД Израиля о теракте в Тунисе

Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало ночной теракт на острове Джерба в Тунисе, в результате которого погибло уже пять человек.



Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.



"Этой ночью на острове Джерба в Тунисе в результате инцидента с применением огнестрельного оружия погибли люди. По данным МИД, среди погибших были двое двоюродных братьев-евреев, один из них - гражданин Израиля", - сказано в сообщении.



Уточняется, что израильское внешнеполитическое ведомства находится в контакте с членами семей погибших и готово при необходимости оказать помощь другим израильтянам.



"Более подробная информация будет предоставлена позже", - отметили в МИД.

