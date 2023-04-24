



Комментарий Аелет Шакед: это - ошибка

Бывший министр Айелет Шакед прокомментировала скандал вокруг решения министров и членов Кнессета посетить кладбища в День памяти и утверждает, что исключение ультраортодоксов из церемонии является "ошибкой".



На своей странице в Твиттере Шакед написала: "Исключение ультраортодоксальных членов Кнессета с кладбищ в День памяти - это ошибка. Наш долг, особенно в национальные дни, найти объединяющее начало. В календаре есть еще 364 дня для тех, кто разделяет".



Ранее министр Ицхак Гольдкнопф объявил, что решил не участвовать в церемонии Дня памяти, на которую он был приглашен. Заместитель министра от его партии Яков Теслер также сделал аналогичное заявление.

