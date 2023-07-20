



Комитет по законодательству одобрил закон об ограничении "оснований разумности"



Пленум Кнессета соберется в воскресенье для обсуждения законопроекта об ограничении полномочий БАГАЦа по пересмотру судебных решений. Закон может быть принят уже в понедельник.



Комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию, возглавляемый депутатом Симхой Ротманом, вчера вечером одобрил законопроект об ограничении оснований разумности, который в случае принятия ограничит возможности Верховного суда по пересмотру решений исполнительной власти. Законопроект будет введен в действие в случае его принятия во втором и третьем чтениях на пленуме Кнессета в начале следующей недели.



Вчерашнее обсуждение было особенно бурным: два советника оппозиции были изгнаны из зала, когда комитет рассматривал 27 тыс. возражений на фоне громких протесты оппозиционных депутатов. В итоге комитет одобрил законопроект девятью голосами против семи.



Следующим и последним этапом законодательного процесса станет обсуждение и голосование на пленуме Кнессета во втором и третьем чтениях. Необычно, что оно начнется в воскресенье. Как правило, пленум созывается только в понедельник-среду, но коалиция, видимо, не хочет рисковать и выигрывать время. Дебаты начнутся в 10 часов утра и, как ожидается, займут более суток, в течение которых будет много выступлений и возражений со стороны представителей оппозиции. Если все пройдет удачно для коалиции, то закон будет принят к середине понедельника.



Несмотря на то, что комитет одобрил окончательный текст законопроекта, еще есть возможность через возражения внести изменения в предлагаемый закон даже во время второго и третьего чтений.