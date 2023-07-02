



Комитет по этике принял решение по Ротману, выхватившему мегафон у протестующего

Комитет Кнессета по этике снял с депутата Симхи Ротмана обвинения в правонарушении в связи с инцидентом, в котором он в прошлом месяце в гневе вырвал мегафон у протестующего в Нью-Йорке, но, тем не менее, упрекнул его за такое поведение.



“Члены комиссии пришли к выводу, что инцидент не является нарушением этических норм, но, наряду с этим, комиссия отмечает, что роль государственного служащего предполагает, что члены Кнессета не будут вступать в физические ссоры с протестующими”, – говорится в заявлении, подписанном главой Комитета по этике депутата Кнессета Йинон Азулай от ШАС.



Протестующие следовали за Ротманом, выкрикивая лозунги в его адрес, во время визита депутата в Нью-Йорк. В какой-то момент во время инцидента, заснятого на видео, Ротман выхватил мегафон у протестующего и ушел с ним, в конце концов подравшись с протестующими, пытающимися вернуть устройство.



В заявлении говорится, что совет по этике счел его поведение “граничной самообороной”, отметив близость протестующего и тот факт, что Ротман чувствовал себя “лично преследуемым”.



Комитет также раскритиковал Департамент полиции Нью-Йорка и ШАБАК, заявляя, что “ожидается, что благополучие законодателей будет защищено правоохранительными органами таким образом, чтобы они могли выполнять свои задачи”.