



Комитет Европарламента призывает обвинить Израиль в военных преступлениях

Комитет по иностранным делам Европарламента призвал ЕС помочь Международному уголовному суду привлечь Израиль к ответственности за военные преступления в резолюции об отношениях между ЕС и Палестиной во вторник.



В резолюции говорится, что комитет "сожалеет об ограниченном прогрессе МУС в деле о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на оккупированных палестинских территориях, и обязуется помочь МУС и его прокурору продвигаться вперед в расследовании и судебном преследовании".



Депутат Европарламента Эвин Инцир от шведских социал-демократов, докладчик по рекомендациям по отношениям ЕС с Палестинской автономией, возглавил эту меру, которая была принята 41 голосом "за", 24 "против" и 9 воздержавшихся. Планируется, что в июле предложение будет вынесено на пленарное голосование.



Члены Европарламента также выразили обеспокоенность по поводу того, что, по их утверждению, было израильскими "карательными мерами", такими как удержание средств от Палестинской администрации и ограничение строительства в зоне C в ответ на обращение ПА к международным юридическим форумам. Фактически, средства были заморожены в ответ на политику ПА по оплате террористам, а ограничения на строительство в Зоне C были введены в ответ на строительство палестинцами без необходимых разрешений, причем некоторые объекты незаконного строительства финансировались ЕС.



Комитет также призвал "рассмотреть целенаправленные меры ЕС, конкретно направленные на расширение поселений на Западном берегу".



Законодатели неоднократно писали, что ЕС должен обеспечить соблюдение политики Брюсселя по исключению израильских товаров из Иудеи и Самарии из Соглашения о свободной торговле между ЕС и Израилем и маркировке продуктов поселений как не израильских.



В более широком смысле они заявили, что "принцип правового разграничения между территорией Государства Израиль и территориями, оккупированными с 1967 года, последовательно применяется ко всему объему двусторонних отношений ЕС с Израилем".



Они призвали к освобождению "всех политических заключенных", в том числе членов террористических организаций, включенных в список ЕС, таких как ХАМАС, Народный фронт освобождения Палестины и Палестинский исламский джихад.



Депутаты Европарламента также "сожалеют об одностороннем решении некоторых государств признать Иерусалим неделимой столицей Израиля и перенести свои посольства". На данный момент три страны перенесли посольства в Иерусалим — США, Гватемала и Косово — и Венгрия планирует стать первым государством-членом ЕС, сделавшим это, хотя дата еще не назначена.



Резолюция также призвала к более тесным связям между Брюсселем и Рамаллой в форме Совета ассоциации, диалога на высоком уровне, призванного укрепить отношения между ЕС и странами, не входящими в него.



Консервативная группа ECR попыталась изменить текст, чтобы он осуждал терроризм и призывал ХАМАС немедленно вернуть останки солдат ЦАХАЛа Хадара Голдина и Орона Шауля и освободить израильских гражданских лиц Аверу Менгисту и Хишама аль-Сайеда, но поправки не прошли. Им действительно удалось добавить призыв к международному сотрудничеству для предотвращения перевооружения террористических групп в Газе, Иудее и Самарии и для восстановления контроля ПА над Газой.



Член Европарламента Чарли Веймерс из группы ECR заявил, что "это пародия на то, что Комитет по иностранным делам не осуждает палестинский терроризм, одно из самых больших препятствий на пути к мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта".