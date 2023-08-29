



Комиссия по расследованию Pegasus может стать концом дел против Нетаниягу



На этой неделе на заседании кабинета министров была утверждена комиссия по расследованию использования шпионского программного обеспечения. Адвокат Пини Фишлер, сопредседатель комитета по полиции при ассоциации адвокатов, прокомментировал ее задачи в интервью радиостанции 104,5 FM.



Фишлер сказал: "Народ Израиля однажды должен узнать правду. Дело йеменских детей скрывали десятилетиями - но правда все равно вышла наружу".



Фишлер сообщил, что комиссия вызовет на допрос высокопоставленных и бывших высокопоставленных сотрудников полиции. "Я имею в виду всех руководителей отдела расследований и разведки, руководителей "Лахав 433", я имею в виду бывшего начальника полиции Данино, который внедрил этого монстра, и, конечно, я имею ввиду бывшего начальника полиции Альшейха".



Фишлер подчеркнул, что полномочия комиссии будут продлены гораздо больше чем на полгода, как заявлено в постановлении - из-за масштабов предстоящего расследования.



По его словам, создание комиссии не связано с судебными процессами над премьер-министром Биньямином Нетаниягу, но может оказать на них влияние. "Если выяснится, что в расследовании использовались шпионские программы, это, безусловно, приведет к дисквалификации доказательств", - сказал он.



Фишлер подчеркнул, что, в любом случае, комиссия никак не связана с делами Нетаниягу :"Так было сделано еще в 2 тысячах случаев". Он также добавил, что "почтенные судьи, подписавшие постановления, не были знакомы с техническими характеристиками программ и “автоматической технологической аномалией". Если полицейские говорят, что они изучили программное обеспечение в ходе его применения, значит, они не могли сказать судьям, что они подписывают, потому что сами следователи этого не знали".