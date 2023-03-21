Новости » Политика
Комиссия по этике наказала депутата "Ликуда"
21.03.2023 16:28 Алина Груднева

Комиссия по этике наказала депутата "Ликуда"

Комиссия Кнессета по этике наказала депутата от "Ликуд" Тали Готлиб за неуважительное высказывание в отношении председателя БАГАЦа Эстер Хайют.

Ей запретили в течение двух дней выступать на пленарных заседаниях и в комиссиях.

"Я вернусь в Кнессет, когда ко мне вернется мое право слова. Кому нужны враги, когда комиссия по этике, состоящая из нашего представителя, ведет себя так", - ответила она.

Напомним, ранее она обвинила Хайют в теракте, в результате которого погибли трое израильтян.

"Я обвиняю в теракте председателя Верховного суда. Все дозволено, если твоя цель – разрушить правое правительство", – говорил она.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы