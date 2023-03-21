



Комиссия по этике наказала депутата "Ликуда"

Комиссия Кнессета по этике наказала депутата от "Ликуд" Тали Готлиб за неуважительное высказывание в отношении председателя БАГАЦа Эстер Хайют.



Ей запретили в течение двух дней выступать на пленарных заседаниях и в комиссиях.



"Я вернусь в Кнессет, когда ко мне вернется мое право слова. Кому нужны враги, когда комиссия по этике, состоящая из нашего представителя, ведет себя так", - ответила она.



Напомним, ранее она обвинила Хайют в теракте, в результате которого погибли трое израильтян.



"Я обвиняю в теракте председателя Верховного суда. Все дозволено, если твоя цель – разрушить правое правительство", – говорил она.





