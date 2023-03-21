



Комиссия Кнессета одобрила законопроект, защищающий Нетаниягу



Специальная комиссия одобрила законопроект о защите премьер-министров от принудительного отстранения для окончательных чтений в Кнессете.



Его поддержали девять человек, против выступили шестеро.



Теперь законопроект будет передан на второе и третье чтения пленума, после чего он будет принят в качестве закона.



Комиссия отклонила примерно 300 оговорок оппозиции. Законопроект был выдвинут депутатом от "Ликуда" Офиром Кацем.



Он рассматривался как реакция на решение БАГАЦа заслушать петицию с требованием, чтобы суд вынудил Нетаниягу взять отпуск в связи с его конфликтом интересов при руководстве правовой реформой, пока сам находится под судом по обвинению в коррупции.

