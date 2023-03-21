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Комиссия Кнессета одобрила законопроект, защищающий Нетаниягу
21.03.2023 21:52 Алина Груднева

Комиссия Кнессета одобрила законопроект, защищающий Нетаниягу


Специальная комиссия одобрила законопроект о защите премьер-министров от принудительного отстранения для окончательных чтений в Кнессете.

Его поддержали девять человек, против выступили шестеро.

Теперь законопроект будет передан на второе и третье чтения пленума, после чего он будет принят в качестве закона.

Комиссия отклонила примерно 300 оговорок оппозиции. Законопроект был выдвинут депутатом от "Ликуда" Офиром Кацем.

Он рассматривался как реакция на решение БАГАЦа заслушать петицию с требованием, чтобы суд вынудил Нетаниягу взять отпуск в связи с его конфликтом интересов при руководстве правовой реформой, пока сам находится под судом по обвинению в коррупции.
 

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