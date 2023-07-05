



Комиссар ООН по правам человека: Насилие должно прекратиться

Верховный комиссар ООН по правам человека во вторник осудил последний цикл насилия в Израиле и заявил, что убийства и ранения должны прекратиться.



“Недавняя операция на оккупированном Западном берегу и теракт в Тель-Авиве с тревогой подчеркивают слишком знакомую картину событий: насилие только порождает еще большее насилие”, — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в заявлении, которое цитирует AFP.



“Убийства, нанесение увечий и уничтожение имущества должны прекратиться”, — добавил он.



Тюрк заявил, что некоторые методы и оружие, использованные в рейде на Дженин, “в большей степени связаны с ведением боевых действий в вооруженном конфликте, а не с правоохранительными органами”.



“Нанесение ударов с воздуха несовместимо с правилами, применимыми к проведению операций правоохранительных органов. В условиях оккупации смерть в результате таких ударов с воздуха также может быть приравнена к умышленным убийствам”, — заявил он.



Тюрк призвал войска ЦАХАЛа соблюдать международные стандарты в области прав человека в отношении применения силы.



“Эти стандарты не меняются просто потому, что цель операции заявлена как “борьба с терроризмом”, — сказал он.



“Израиль также должен обеспечить своевременный доступ к медицинской помощи всем пострадавшим”, — добавил Тюрк.



