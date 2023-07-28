



Командующий ВВС ЦАХАЛа – своим командирам: Верю в вас на 200 процентов

Командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Томер Бар вечером 27 июля обнародовал сообщения, которые он передавал своим командующим ВВС в течение последних двух недель.



“Всех вас, кого я назначал, я назначал для таких моментов, как этот. Это было не для того, чтобы сделать хорошую картину в небе. Я назначал вас, чтобы бороться с такими проблемами, как эта за ваши лидерские и командные качества”, – сказал Бар.



Командующий ВВС сказал своим командирам, которые пытались убедить своих резервистов остаться в строю, что он верит в них “не на 100, а на 200 процентов”.



“На этой неделе мы, как и весь народ Израиля, пережили несколько тяжелых дней”, – написал Бар, выразив уверенность, что командиры будут “поддерживать сплоченность своих подразделений, чтобы продолжать успешно защищать Израиль от угроз безопасности, с которыми он сталкивается на многих фронтах”.