



Командующий ВДВ смещен после того, как "послал" Герасимова

В российских социальных сетях сообщили о смещении с должности командующего ВДВ Михаила Теплинского:



"Сегодня покинул ряды Министерства Обороны Российской Федерации командующий ВДВ Михаил Теплинский. Покинул послав куда подальше начальника Генерального штаба МО РФ Валерия Герасимова с его «гениальными» планами о незамедлительном наступлении десантников в районе проведения СВО. Вместо него на должность назначен генерал-лейтенант Олег Макаревич. Но есть нюанс - не факт, что «Войска Дяди Васи», согласятся умирать ради далеко не самого харизматичного и умного генерала".