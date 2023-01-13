Новости » Политика
Командующий ВДВ смещен после того, как "послал" Герасимова
13.01.2023 12:40 Аркадий Бочаровский

Командующий ВДВ смещен после того, как "послал" Герасимова

В российских социальных сетях сообщили о смещении с должности командующего ВДВ Михаила Теплинского:

"Сегодня покинул ряды Министерства Обороны Российской Федерации командующий ВДВ Михаил Теплинский. Покинул послав куда подальше начальника Генерального штаба МО РФ Валерия Герасимова с его «гениальными» планами о незамедлительном наступлении десантников в районе проведения СВО. Вместо него на должность назначен генерал-лейтенант Олег Макаревич. Но есть нюанс - не факт, что «Войска Дяди Васи», согласятся умирать ради далеко не самого харизматичного и умного генерала".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы