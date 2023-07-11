



Командующий Центральным округом полиции разрешил демонстрацию в Бен-Гурион



Командующий Центральным округом полиции Ави Битон утвердил условия проведения ожидаемой “акции протеста в аэропорту”.



Согласно официальному сообщению, условия соответствует уникальности аэропорта и возможным опасностям при возникновении чрезвычайного происшествия на его территории.



"В рамках условий место проведения проверок определяется директором управления гражданской авиации и будет находиться в районе Терминала №1", - говорится в сообщении полиции. "Мы призываем путешествующую публику заблаговременно предупреждать о своем прибытии и пользоваться общественным транспортом. Мы просим участников акции протеста - проявите ответственность и оставьте дороги в аэропорту и терминале свободными".

