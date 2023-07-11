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Командующий Центральным округом полиции разрешил демонстрацию в Бен-Гурион
11.07.2023 12:50 Аркадий Бочаровский

Командующий Центральным округом полиции разрешил демонстрацию в Бен-Гурион


Командующий Центральным округом полиции Ави Битон утвердил условия проведения ожидаемой “акции протеста в аэропорту”.

Согласно официальному сообщению, условия соответствует уникальности аэропорта и возможным опасностям при возникновении чрезвычайного происшествия на его территории.

"В рамках условий место проведения проверок определяется директором управления гражданской авиации и будет находиться в районе Терминала №1", - говорится в сообщении полиции. "Мы призываем путешествующую публику заблаговременно предупреждать о своем прибытии и пользоваться общественным транспортом. Мы просим участников акции протеста - проявите ответственность и оставьте дороги в аэропорту и терминале свободными".
 

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