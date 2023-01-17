



Командующий CENTCOM похвалил Кохави за службу

Глава Центрального командования США (CENTCOM) Майкл Курилла поздравил начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави, который вчера завершил свою военную карьеру.



В заявлении CENTCOM говорится, что Курилла похвалил Кохави за невероятно успешное четырехлетнее командование и замечательную 40-летнюю карьеру службы в Армии обороны Израиля.



"Генерал Кохави расширил, углубил и продвинул отношения между нашими военными и способствовал установлению новых партнерских отношений в регионе. Этими усилиями Авив укрепил безопасность и стабильность во всем регионе" - заявил Майкл Курилла.



В заявлении также отмечается, что под руководством генерала Кохави Израиль перешел из Европейского командования США в Центральное командование США в 2021 году.



