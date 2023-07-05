



Командующий “Аль-Кудс”: Дженин доказывает, что Израиль можно победить

Командующий иранским отрядом “Аль-Кудс”, входящим в состав КСИР, Исмаэль Каани заявил, что “битва в Дженине показывает, что палестинская молодежь способна противостоять израильской армии, даже когда Израиль развертывает свои лучшие подразделения”. Он сделал комментарии в заявлении, которое было опубликовано в проправительственной Tasnim News в среду.



“Сегодня мы являемся свидетелями того, как сионистский режим бросил все свои силы на поле боя в лагере Дженин, но палестинская молодежь ударила ему по зубам”, – утверждает генерал, добавляя что палестинцы способны проводить многочисленные операции против Израиля.



“Дети Палестины никогда не были такими могущественными и сильными, как сегодня, а с другой стороны, преступные израильтяне никогда не были такими, как сегодня”, – добавляет он, имея в виду, что “Израиль внутренне разделен протестами, в то время как палестинцы объединились”.



Цель Ирана в последние годы состояла в том, чтобы закрепиться в Сирии, а затем объединить различные поддерживаемые Ираном группы против Израиля, включая ополченцев в Ираке и Сирии, “Хизбаллу”, палестинский “Исламский джихад” и ХАМАС. Каани указал, что Иран не только может поддержать палестинцев, но также сказал, что Сирия вернулась в Лигу арабских государств, фактически утверждая, что Иран добился успеха в дипломатии в регионе и угрожает Израилю через марионеток.



“Сопротивление проявилось в политической сфере, сфере безопасности и экономике. Это уроки, которые Исламская Республика усвоила внутри себя и преподает другим странам, поэтому враги расстроены этим вопросом, а затем они становятся настолько беспомощными, что они умирают”, – уверен иранский генерал.



По его словам, “поддерживаемое Ираном сопротивление трансформирует регион”, а “США приходят в упадок”.



“Сегодня передача власти с Запада в Азию осуществлена, исламская революция является самым действенным фактором, сформировавшим эти события”, – считает Каани.

