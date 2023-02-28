Новости » Политика
Командующие ВСУ и США обсудили поставки в Украину истребителей F-16
28.02.2023 14:07 Раиса Вовк

Командующие ВСУ и США обсудили поставки в Украину истребителей F-16

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук провел телефонный разговор с командующим Воздушными силами США в Европе и Африке генералом Джеймсом Хеккером. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Олещук рассказал Хеккеру о годе битвы за украинское небо, текущей ситуации на передовой и отдельных вопросах организации ПВО Украины.

Военные также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества по поставке военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине.

"В частности, обсудили вопросы усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины в контексте возможного предоставления Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины многоцелевых самолетов F-16", - отметил Олещук.

Командующий Воздушными Силами ВСУ также поблагодарил Хекера, руководство и народ США за последовательную поддержку Украины.

Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли усиление ПВО и предоставление истребителей F-16 Украине. К тому же, американский конгрессмен считает, что Украина может получить F-16 в решающий момент войны. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы