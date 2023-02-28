



Командующие ВСУ и США обсудили поставки в Украину истребителей F-16

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук провел телефонный разговор с командующим Воздушными силами США в Европе и Африке генералом Джеймсом Хеккером. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.



Олещук рассказал Хеккеру о годе битвы за украинское небо, текущей ситуации на передовой и отдельных вопросах организации ПВО Украины.



Военные также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества по поставке военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине.



"В частности, обсудили вопросы усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины в контексте возможного предоставления Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины многоцелевых самолетов F-16", - отметил Олещук.



Командующий Воздушными Силами ВСУ также поблагодарил Хекера, руководство и народ США за последовательную поддержку Украины.



Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли усиление ПВО и предоставление истребителей F-16 Украине. К тому же, американский конгрессмен считает, что Украина может получить F-16 в решающий момент войны.