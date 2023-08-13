



Командование ЦАХАЛа: ущерб готовности армии усугубляется

Высшие военные чины, включая командующего ВВС и главу пресс-службы ЦАХАЛа, на протяжении всей прошедшей недели предостерегали от нанесения ущерба компетентности армии и ее готовности к войне.



Один из сотрудников системы безопасности предупредил, что "ущерб углубляется с течением времени". В сообщении, опубликованном всеми основными израильскими СМИ, источник подчеркнул: "Компетентность армии,главным образом ВВС, стала главным фактором при утверждении любого оперативного плана". По оценке высокопоставленных чиновников всех организаций - ЦАХАЛа, Моссада и ШАБАКа - ущерб причинен и системам разведки, наземным и морским.



По мнению представителей высшего руководства системы безопасности, премьер-министр Нетаниягу может и должен остановить ухудшение ситуации. "Он должен обратить внимание на предупреждения и опасность. Он должен действовать, чтобы достичь компромисса или объявить о прекращении действия законодательства. Даже если им сейчас управляют - он может и должен возглавить процесс". На прошлой неделе министры в правительстве во время обсуждения в кабинете политической безопасности потребовали представить обновленную информацию о состоянии компетенции ЦАХАЛа. Нетаниягу отклонил их просьбу, сославшись на то, что то, о чем говорится в ходе дискуссии, просачивается в прессу по ее окончании.



По оценкам высокопоставленного сотрудника службы безопасности, ЦАХАЛ может потерять свою компетентность примерно через месяц.

На фоне этих событий командующий ВВС генерал Томер Бар провел в выходные беседу примерно с 60 резервистами из различных формирований, входящих в состав ВВС. Генерал Бар подчеркнул, что ВВС "способны к действиям", но "есть травма, которая становится все глубже и глубже". По словам командующего ВВС: "Заявления об отказе от службы в резерве вредят ЦАХАЛу". В ходе беседы Бар осудил высказывания в адрес резервистов, выступающих против правовой революции: "Начальник штаба и я осуждаем на всех уровнях атаки против резервистов, а также против всех военнослужащих".