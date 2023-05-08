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Командир МАГАВа восстановил в должности девушку, обвиняемую в избиении арабки
08.05.2023 19:22 Аркадий Бочаровский

Командир МАГАВа восстановил в должности девушку, обвиняемую в избиении арабки

Командующий корпусом пограничной стражи (МАГАВ) восстановил на службе сержанта Ориану Бен Халифу

Бен Халифа на прошлой неделе был признана виновной в “нападении” на арабскую женщину, в инциденте, произошедшем в ноябре 2021 года в Старом городе Иерусалима.

 В заявлении министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира говорится, что он "одобрил" на этот шаг, который также получил одобрение начальника полиции Яакова Шабтая. 

Бен Халифа была восстановлена на своей должности в штаб-квартире МАГАВа до окончания судебного разбирательства, которое все еще продолжается против нее.

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