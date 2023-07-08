



Командир Легиона "Свобода России": Путин - параноик и похож на Сталина

Командир Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь", анонсировавший ранее новые рейды на территорию РФ, прогнозирует крах правлению Владимира Путина.



Соответствующее заявление Максимилиан Андронников сделал в интервью The Guardian.



Комментируя попытку мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, он отметил, что политическая вертикаль, встроенная Путиным за годы правления, расшаталась и скоро рухнет.



"Я не уважаю Пригожина. У него и Путина одинаковые ценности. Пригожин более харизматичен и импонирует ультрапатриотам, которые хотят бороться до конца. Они думают, что более жесткие методы принесут им победу. Это нереально", – считает "Цезарь".



По его мнению, одним из факторов, который подорвет нынешний режим в России, является растущее недовольство среди российских военных, в том числе, из-за того, что многие из них не получили обещанных денег. Более того, Андронников прокомментировал также настроения среди населения РФ.



"Они стали глупыми и агрессивными. Он говорит им, что они плохо живут из-за Запада, а не из-за правды, что их плохие жилищные условия — результат воровского и мафиозного правительства в Москве. После 23 лет пребывания у власти Путин стал параноиком, напуган и похож на Сталина в его последние годы", - подчеркнул он.

