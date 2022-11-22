



Командир КСИР: Иран сделает Нетаниягу "рабом"

Командир КСИР в провинции Исфахан Моджтаб Фада, Иран должен сделать Биньямина Нетаниягу "своим рабом".

По данным The Jerusalem Post, соответствующее заявление он сделал в воскресенье.

Военачальник предложил "привести Нетаниягу в Иран в рабском ошейнике и на поводке".

"Да будет воля Аллаха, Исламская Республика победит и отправит этого премьер-министра в Иран на поводке и в рабском ошейнике", - цитирует его слова Bahar News.

Он назвал Израиль, "режимом, убивающим детей".