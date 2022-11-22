Новости » Политика
Командир КСИР: Иран сделает Нетаниягу "рабом"
22.11.2022 21:15 Алина Груднева

Командир КСИР: Иран сделает Нетаниягу "рабом"

Командир КСИР в провинции Исфахан Моджтаб Фада, Иран должен сделать Биньямина Нетаниягу "своим рабом".

 
По данным The Jerusalem Post, соответствующее заявление он сделал в воскресенье. 
 
Военачальник предложил "привести Нетаниягу в Иран в рабском ошейнике и на поводке". 
 
"Да будет воля Аллаха, Исламская Республика победит и отправит этого премьер-министра в Иран на поводке и в рабском ошейнике", - цитирует его слова Bahar News.
 
Он назвал Израиль, "режимом, убивающим детей".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы