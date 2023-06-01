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Командир ЧВК "Вагнер" ответил на нападки председателя парламента Чечни
01.06.2023 23:00 Евгения Маркова

Командир ЧВК "Вагнер" ответил на нападки председателя парламента Чечни

Близкий к ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone опубликовал официальный ответ командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина председателю парламента Чечни Магомеду Даудову.

"Мы уже находимся в Третьей мировой войне. И в связи с действующими событиями полностью согласен — определенных граждан нужно ставить к стенке, за тот позор, который имеем.   В ЧВК "Вагнер" никогда не было, нет и не будет панических настроений. Любые проблемы, которые возникают, мы решаем доступными нам способами, не противоречащими Законам РФ и Конституции", - заявил Уткин.

Сегодня Даудов публично обратился к Пригожину и попросил "не забывать", благодаря кому у него есть ЧВК. Депутат Адам Делимханов же предложил  главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину встретиться лично и "решить вопрос лицом к лицу". Сам Дмитрий Уткин — офицер спецназа ГРУ, которого называют основателем ЧВК "Вагнер".

"Откуда взялась такая фамильярность, кто вам давал право обращаться на "ты" и "Женя", - возмутился вагнеровец в ответ на высказывания чеченского парламентария. 

Уткин добавил, что "ЧВК "Вагнер" занимает 1-е место в строчке частных военных компаний, признана во всем мире".

"Поговорить как "мужчина с мужчиной" всегда готовы. Тем более, что друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне", - добавил командир ЧВК. 

 

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