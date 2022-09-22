



Командир 188-й бригады: готов послать яблоки Насралле

Командир 188-й бригады ЦАХАЛа, развернутой у северной границы, полковник Рой Сабирски ответил на угрозу главы Хизбаллы Хасана Насраллы атаковать газовое месторождение Кариш.



Сабирски, в интервью израильской прессе ответил на вопрос о том, решится ли Насралла на провокации в ходе еврейских праздников Рош Ха Шана. Полковник ответил: “Ради него самого я надеюсь что нет. Я знаю. что газовая платформа может быть настоящей энергетической бомбой, но мы этого не допустим”.



Сабирски добавил: “Мы будем есть яблоки с медом, но я не рекомендую другой стороне отведать наших снарядов и ракет, ощутить на себе всю нашу огневую мощь. Он и это праздник проведет в своем бункере в Бейруте - и я готов послать туда ему яблоки”.